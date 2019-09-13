又收到韓粉辱罵信 嗆韓里長開心：感謝中秋佳禮

2019-09-13 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕因719淹水槓上高雄市長韓國瑜的高雄正興里里長沈秀玲，日前在里長表揚大會狠酸韓國瑜，讓韓粉氣炸，不只接到辱罵電話，甚至收到辱罵明信片，但她也無所畏懼告了數十名韓粉。未料沈秀玲今天中秋節又收到一封韓粉寄給她的辱罵信，但她幽默地說，感謝鋼鐵韓粉獻給她這份中秋佳禮，也說信件已送至偵察隊準備提告。

沈秀玲今（13）日在臉書貼出韓粉寄給她的辱罵信件，信件字裡行間充滿骯髒字眼，不僅辱罵她是醜八怪、母豬、王八蛋，還嗆說民進黨執政高雄不清水溝，反觀韓國瑜上任半年，淤泥清到只剩一點點。

對於在中秋佳節收到韓粉辱罵信，沈秀玲樂觀地說，「感謝來自於台北市的鋼鐵韓粉，獻給秀玲的中秋佳禮。」笑說讓她可以藉著告韓粉發大財，也透露已將信件送至偵察隊。許多網友紛紛留言笑說，「哇 鋼粉的中秋起義文」、「恭喜里長獲得加菜金」、「這可以告來遊瑞士了」、「這個紅包真大」。

沈秀玲先前在719淹水時槓上韓國瑜，本月初又在特優暨資深里長表揚大會上貼出「苦民所苦？睡到中午！」紙條大酸韓國瑜，讓許多韓粉大為不滿，不僅臉書被留言灌爆，還收到寫著「看妳沒品」及許多辱罵字眼的明信片，甚至做筆錄時又接到韓粉電話嗆聲「妳是睡在韓國瑜旁邊嗎」？讓她氣喊絕對告到底。

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