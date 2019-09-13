郭台銘退黨》韓粉出征郭臉書 黃創夏：知道韓國瑜贏不了

2019-09-13 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘12日退出國民黨，投下政壇震撼彈，參選總統幾乎已成定局，郭台銘臉書也遭到韓粉攻擊，留言嗆「唯一支持韓國瑜」，郭粉們也不甘示弱，雙方筆戰大亂鬥。對此，資深媒體人黃創夏表示，因為韓粉知道趨勢已定，韓國瑜贏不了，所以正在找「戰犯」！

自從宣布退黨後，郭台銘臉書留言量就快速增加，不少韓粉、藍營支持者留言嗆聲，如「果凍已經開始身敗名裂了！」、「韓粉出征，大家要派起來，賀某」、「終於滾出了國民黨，謝謝你，接下來要蹭誰都無所謂，慢走不送」；郭粉見狀也回嗆「參選宣布倒數！郭粉們動起來！」、「要支持草包請回草窩去支持」、「草包吃草習慣難改」。

對此，黃創夏在臉書表示，成功者找方法，失敗者找理由！韓粉又瘋狂出征，因為知道趨勢已定，韓國瑜贏不了，正在找「戰犯」！他認為，郭台銘已經沒有回頭路，參選或不參選，都已被鎖定是「頭號戰犯」，明年1月11日開票那一夜韓粉都會出征，直言「只剩奮戰逆勢仰攻，戰勝2020的選擇！」

對於郭台銘退黨，韓國瑜競選辦公室回應表示，感到萬分遺憾與失望，強調韓國瑜身為中國國民黨提名的總統候選人，會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合的夥伴，一起努力改變台灣的命運，並且推動國民黨的改革和轉型。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法