臉好腫...韓國瑜滿意度墊底 藍議員護航遭王瑞德狠打臉

2019-09-12 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕《天下雜誌》日前發布2019「天下雜誌縣市長滿意度調查」，高雄市長、國民黨總統提名人韓國瑜在22縣市中滿意度墊底。對此，挺韓的新北市議員唐慧琳昨（11日）在節目中護航韓國瑜，稱該調查是在檢討去年民進黨高雄市的施政作為，沒想到卻搞錯調查指標，資深媒體人王瑞德就直接點出該調查是在今年7月18日至8月22日所做的，狠狠打臉唐慧琳。

8日在韓國瑜新北造勢場合擔任主持人的唐慧琳，11日在三立節目《新台灣加油》 被主持人廖筱君詢問，韓在《天下雜誌》公布的調查中，在22縣市中滿意度墊底，到底挺韓哪一點？唐慧琳則拿高市府日前所稱，《天下》調查結果裡面的經濟力、環境力、施政力、文教力、社福力等5力都是根據2018年的數字，信誓旦旦地表示，韓國瑜去年只執政5天，其餘都是民進黨前市長陳菊和代理市長許立明，「天下根本是在檢討去年民進黨高雄市的施政作為，跟韓國瑜有什麼關係？」

唐慧琳還說，《天下》這項調查的排行說明是根據「客觀指標來自2018年各級政府調查」，但話還沒說完就遭一旁來賓打臉，議員黃文益直接說明，這項排行依據「主觀指標是今年」，王瑞德更直接點出該調查是在今年7月18日至8月22日所做的，排行榜就是根據今年的資料，狠狠打臉唐慧琳。

此時唐慧琳似乎知道講錯了，急忙拿著平板在查資料，名嘴姚立明也說，這項調查就是今年全台市民的感受，那韓國瑜就是最後一名，這沒有什麼好爭的，唐慧琳則轉移話題說，「天下雜誌現在做市民的感受，那我看的是去年投票結果」。

臉書「打馬悍將粉絲團」也分享相關影片，網友見狀狠酸「還five days勒！英文好棒棒！tree pay有夠響的啦！」、「不知檢討的主帥跟一群幕僚...千錯萬錯都是別人錯」、「市議員阿多用功點吧！別只為了挺韓挺過頭了」、「韓粉的邏輯就是，不針對問題回答問題，並提出荒謬的對比。」。

《天下雜誌》日前發布2019「天下雜誌縣市長滿意度調查」，韓國瑜在22縣市中滿意度墊底，調查結果惹來「韓粉」質疑，認為調查是將前任民進黨執政成績算給韓國瑜。《天下雜誌》今（12日）發布聲明強調，影響縣市長個人排名的「縣市長施政滿意度」調查，完全以今年7月18日至8月22日民調為準，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。

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