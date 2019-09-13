有股特定力量在撕裂韓、馬關係？徐巧芯：就在講潘恒旭！

2019-09-13 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜9月8號造勢晚會上，前總統馬英九在致詞時慘遭韓粉噓下台羞辱，引發雙方支持者爭議。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千直指，有股特定力量在藉機生事、見縫插針，分裂韓、馬關係，及破壞國民黨的整合。而馬辦前發言人、台北市議員徐巧芯今日在政論節目中直言，相信「他就是在講潘恒旭」。

政論節目「新聞面對面」主持人謝震武今（13）日在節目中提到，他看到孫大千一篇文章寫道「有一股特定的勢力在分化馬前總統或是韓市長，打擊他的形象」。對此，徐巧芯回應，「我覺得他就在講潘恒旭」！

徐巧芯表示，她想告訴大家，韓市長與馬前總統通電話的時候有向馬道歉，「說是因為潘恒旭不知道為什麼連絡成這樣，他（韓）在外面也等很久，因此對馬前總統很不好意思。所以韓市長電話裡面，是直指說是潘恒旭的錯」。徐巧芯也拿出印有孫大千臉書貼文的照片表示，「所以我相信這個見縫插針、借刀殺人，就是在講潘恒旭」。

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