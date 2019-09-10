槓上韓粉遭洩個資 徐巧芯怒：丟臉的是韓國瑜

2019-09-10 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九8日為國民黨總統參選人韓國瑜新北造勢晚會站台，演講卻被打斷，甚至還被韓粉噓下台，讓前馬辦發言人、台北市議員徐巧芯怒轟「這是一種羞辱」，未料引來韓粉攻擊，還有人公布她的LINE個資。對此，徐巧芯今（10日）受訪強調，這種行為「羞辱到的是韓國瑜」。

徐巧芯8日當晚發文還原造勢晚會過程替馬英九抱不平，懷疑韓國瑜不知是否因行程耽擱遲了1小時，進場時引發韓粉鼓譟、打斷馬英九演講。徐巧芯強調，忠言逆耳、良藥苦口，即使好心可能還是會被「出征」。

沒想到大批韓粉真的「出征」她的臉書，甚至有人直接肉搜她的個資後PO文嗆聲，並秀出徐巧芯的LINE ID表示，「妳在外面的工作經驗就只有早餐店小妹而已，後來靠著馬英九提拔在國民黨混飯吃十幾年選上議員」。

《三立新聞網》 報導，徐巧芯今上午受訪強調，韓粉這種行為「羞辱到的是韓國瑜」，她不會向霸凌低頭，並提到「早餐店是家裡開的，現在不是很流行庶民？開早餐店有什麼不好」？還說，「混飯吃十幾年」更是無稽之談，因為她今年還不到30歲，在國民黨內領薪水的工作只有3到4年而已。

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