批評韓團隊臉書遭灌爆 徐巧芯回擊引筆戰

2019-09-04 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選備受矚目，前新北市長朱立倫被外界認為有可能與韓國瑜搭配。近日有媒體報導，韓國瑜的確打算約朱見面談合作；不過台北市議員徐巧芯卻質疑，如果連「打算約見面」這種小事都還要透過媒體來傳話，這樣真的有助團結？不過文章貼出後，徐巧芯臉書立刻被憤怒的韓粉灌爆。

徐巧芯2日在臉書轉貼一篇媒體報導，報導指稱，親韓人士透露韓國瑜的確打算約朱立倫談合作。對此，徐巧芯批評，國民黨初選結束2個月，只看到宣傳耳語滿天飛，卻沒看見整合有進展；徐巧芯質疑，如果連「打算約見面」這種小事都還要透過媒體來傳話，這樣真的有助團結？她也認為，「多做少說，多誠意少宣傳」，促進團結才是勝選的真諦。要打電話直接打，要見面直接約見面。

不過，徐巧芯文章PO出後，立刻被韓粉轉至臉書「韓國瑜粉絲團」痛批，「這個徐某人真的是國民黨的嗎？從以前上T台政論節目就一直冷嘲熱諷韓市長，我看了就覺得她居心叵測」！而其他韓粉聞訊後，也紛紛開始在臉書攻擊徐巧芯。目前徐巧芯臉書已有破千則留言。

在徐巧芯臉書也有韓粉留言狠嗆「酸言酸語有助團結？有的話現在國民黨不會有這麼多耳語和分裂」、「徐巧芯， 我只能說 你還真會帶風向」、「昨天看妳在媒體講的話！真懷疑妳是否是藍軍！」、「只會說廢話。回妳的精（菁）英藍吧」、「韓總不需要妳這一票，韓粉多的是」、「自以為清高的知識藍與經濟藍」、「徐議員這段話真的對妳很失望」，而徐巧芯針對上述回應也一一留言回擊，卻引發韓粉更猛烈的攻擊。

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