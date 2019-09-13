郭台銘退黨又砲打藍營 李來希凍未條崩潰狂轟！

2019-09-13 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘今（12）日透過幕僚宣布退出國民黨，下午也請幕僚退回黨證及榮譽黨員獎狀，並聲明提到「若百年世襲的中常委還在把持國民黨，台灣人民是不會認同如此迂腐的政黨」，對此力挺韓國瑜的全國公務人員協會榮譽理事長李來希非常憤怒地砲轟：拖拖拉拉活像個娘兒們！

李來希在臉書上表示，郭台銘宣布退黨後下一步就是宣布參選了，怒批「拖拖拉拉活像個娘兒們，歹戲拖棚，讓人看了作嘔，連奸商大賈都稱不上」，李來希認為國民黨門檻高進出不易，卻由得郭台銘來去自如，他反問「郭台銘先生有何能為，或是何德何能，可以這樣來去自如，目中無人，難不成國民黨人才不濟，家道中落，連個商人都治不了？」

李來希抱怨，為何到現在還沒人出來說清楚講明白「這個人是怎麼被找回來的」，他認為國民黨為郭台銘量身打造競選規則「請問國民黨哪裡對不起這個人？」接著他繼續替韓國瑜抱屈「韓國瑜先生顧全大局，忍氣吞聲，從不口出惡言，一忍再忍，請問郭台銘先生，韓市長哪裡對不起你這個人？」

李來希怒批，引進郭台銘的國民黨高層沒給基層交待，「面對一個頤指氣使，予取予求的大商人，你們在怕什麼？連一聲重話都不敢說？」他也懷疑為什麼郭台銘敢，而國民黨高層為什麼不敢？敢與不敢之間究竟存在著什麼樣不可告人的故事？他笑說，這故事肯定精彩，「不知道什麼時候可以解密？」

李來希臉書全文

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