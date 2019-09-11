蔡總統接見美副助卿：盼透過印太對話分享台灣經驗

2019-09-11 13:00

〔記者李欣芳／台北報導〕總統蔡英文今天接見美國國務院「民主、人權暨勞工局」副助卿巴斯比時表示，期待透過「印太民主治理諮商對話」作為台美定期交流的平台，將台灣的民主治理經驗與成就分享給區域的夥伴，促進印太地區的良善治理。

蔡英文今天上午在總統府接見巴斯比，陪同的還有美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen），不過，蔡總統致詞時卻不小小把時常見面的「酈英傑」中文名字稱為「鄺英傑」。

總統致詞表示，非常歡迎巴斯比代表美國政府到台灣出席今年的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，第二屆「培養媒體識讀以捍衛民主」的國際工作坊以及台美「印太民主治理諮商」首屆對話，相信大家注意到近來散播假消息的手法日新月異，對區域穩定發展造成影響，面對這樣的挑戰，民主國家之間的攜手合作比以前更加重要。

蔡總統說，這場「培養媒體識讀以捍衛民主」的國際工作坊，能夠進一步提升各國民眾對不實消息的分辨能力，也讓我們有機會與來自世界各國決策者相互交流，一起探討如何對抗假消息、假訊息的威脅。

總統表示，很高興愈來愈多的國家與台美一起捍衛共享的價值，從今年起日本及瑞典也和我們共同舉辦「全球合作暨訓練架構」的活動，第一屆「印太民主治理諮商對話」也將由台美一起舉辦，展現台灣對推動區域民主自由以及良善治理的承諾。

她指出，參照「全球合作暨訓練架構」的成功經驗，我們期待透過「印太民主治理諮商對話」作為台美定期交流的平台，相互協調將台灣的民主治理經驗與成就分享給在這個區域的夥伴，促進印太地區的良善治理。

總統說，台灣與美國一樣努力捍衛自由民主與人權價值，這次合辦兩場重要活動，見證台灣與美國在印太地區是可以做出貢獻的夥伴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法