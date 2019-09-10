營舍月祥樓啟用 蔡：3點任務讓人覺得從軍驕傲、順利推動募兵

2019-09-10 14:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕總統蔡英文今早主持「興安專案裝甲542旅月祥樓落成啟用典禮」之後，與官兵餐會前致詞提出3點任務，要求延續月祥樓的施工品質、如期如質完工、以及落實敦親睦鄰，創造與社區雙贏，要讓大家對國軍營舍的印象改觀，讓官兵有回到家的感覺，「證明我對弟兄姊妹的承諾是有兌現的」、「我要讓大家覺得從軍是一件很驕傲的事」，以期順利推動募兵制。

蔡英文表示，今天她很高興參加國軍興安專案裝甲542旅月祥樓落成啟用典禮，「這是我對國軍的承諾，部隊可以說是官兵弟兄第二個家，所以提供良好生活環境是非常重要的事情。」她視察過很多營區，許多設施確實相當老舊，因此她要求國防部成立興安專案，加快腳步改善營舍，讓大家在辛苦的訓練之後，可以有一個好的環境可以休息，有回到家的感覺。

蔡英文肯定月祥樓改建的成果一點都不遜色，甚至還更好，「證明我對弟兄姊妹的承諾是有兌現的」。她說，她要大家對國軍營舍的印象改觀，讓大家覺得國家真的有在照顧國軍；更重要的是，「我要讓大家覺得從軍是一件很驕傲的事。」新宿舍除有舒適的居住環境，還有兩套衛浴設備，起床號響時，大家就不必爭相盥洗。

蔡英文表示，對於後續工程，她有3個任務要交付給大家。第一、延續施工品質的典範，興安專案規劃48案，月祥樓為第一案，具有指標性的意義，她要請國軍針對這次執行的經驗，在後續工程與規劃與設計規劃單位充分溝通，有更好的控管，讓這次工程的典範可以延續下去。

第二、要如期如質完工，照顧官兵。她要求各工程監設督導務必落實，讓工程如期如質的完工，配合募兵制，吸引優秀人才加入國軍的行列。

第三，落實敦親睦鄰，創造與社區雙贏。施工過程一定要符合地方政府的法令規定，秉持軍民一家的精神，做好敦親睦鄰的工作，她相信未來興建工程完工之後，也能促進地方的繁榮發展，讓現代化的國軍與地方鄉親互惠互信共存共榮。這3項任務請務必辱力全力以赴，她再次感謝大家的辛勞，再過幾天就是中秋節了，先預祝大家中秋節快樂！

蔡英文也叮嚀，官兵弟兄姊妹休假回家的時候，多陪伴家人享受親情之樂；收假回到營時，她要求大家團結合作，成為三軍戰士的典範，國軍加油！

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