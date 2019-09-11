總統已仔細閱讀陳情書 殉職警薛定岳女友：真的很謝謝...

2019-09-11 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕新北市汐止警員薛定岳日前騎車攔追闖紅燈毒犯王耀德卻不幸喪命，薛定岳的侯姓女友10日凌晨在臉書發出逾千字陳情書，懇請總統蔡英文盡力協助完成，以慰男友在天之靈。蔡昨下午受訪時表示看到信很感動，晚間也在粉專發文已仔細閱讀，並提出回應。對此，侯姓女友也在下方留言道謝。

侯姓女友在留言中表示，謝謝小英聽到她的心聲，「也希望定岳的離開會有所改變」，並再次為有看到陳情書致謝。

蔡英文在貼文中指出，她已仔細閱讀侯小姐的陳情書，並稱事發當時即交代內政部長徐國勇，除個案慰問撫卹，更要就員警執勤安全進行必要檢討，從配備至訓練均要特別強化員警安全。

蔡英文在貼文中提到，至於績效評比問題，警政署已表示將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，改為多用獎勵方式鼓勵，期盼有助於減輕基層同仁不合理壓力。

蔡英文在貼文中提及，針對酒、毒駕罰則，也修改了刑法及道路交通管理處罰條例，加重懲罰、新增同車乘客連坐罰的規定，同時已分別在今年6、7月上路，強調會密切觀察實施成效，努力遏止相關問題。

侯姓女友在陳情書中羅列3點建議並以長文補述，包括績效制度要更改、員警身上安全帽的問題，與酒駕或毒販（犯）不可再開車上路刑責制度要更改，並懇請小英能替保衛人民生命財產安全的基層員警，改變不合適制度上，成為他們最堅強的後盾。

新北市汐止警員薛定岳女友在蔡總統粉專貼文留言致謝。（圖翻攝自臉書粉專「蔡英文 Tsai Ing-wen」）

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