郭台銘拜會王金平送月餅 同聲：人民利益大於黨

2019-09-11 10:12

〔記者陳昀／台北報導〕「郭柯王」結盟參選2020傳聞不斷，鴻海創辦人郭台銘今天上午與民眾黨主席柯文哲到新竹城隍廟參拜後，趕到立法院拜會前立法院長王金平並送月餅，兩人短暫寒暄並共同表示，人民的利益必須大於黨的利益，意味深長；王金平發表理念時，郭還要了張紙做筆記。

郭台銘抵達後先和王金平進入辦公室短暫談話，隨後進會議室公開會談，郭台銘表示，他和柯文哲在新竹吃完早餐後，柯回北市府上班，他去探望柯爸、柯媽，柯媽媽提及一位很提拔柯文哲的教授，提醒「不要忘記提拔你的人，做人之恩要報」。

郭台銘表示，這是他第一次到立法院拜會王金平，他以前搞經濟，都不懂政治，但台灣現在藍綠惡鬥、政治掛帥，經濟反不是發展主軸，選舉到的時候開很多支票，到時候能不能兌現都不知道，所以他跟王金平的理念都一樣，為了台灣2300萬人，人民利益必須大於任何黨的利益。

「國家、人民利益在黨之上，是我們共同理念！」王金平表示，捍衛中華民國、維護台灣主權，確保民主自由制度都是共同目標。

王金平說，國家要選新的領導人，希望國人認清楚，這位領導人必須確保國政安全、社會安定、兩岸穩定和平，帶來經濟發展，給台灣生存發展的空間，誰才是真正有理念、魄力能達到目標的領導人，希望國人往這方面思考，不然選不對人，4年以後繼續沈淪，沒辦法提升，這是國家的大是大非、生存之道。

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