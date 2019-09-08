郭台銘也備戰總統如何合作？王金平：還沒宣布就還沒成真

2019-09-08 11:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕鴻海創辦人郭台銘昨日表態明年總統大選「持續朝參選方向準備」，郭台銘與前立法院長王金平間是否仍處於合作狀態，引起關注，對此王金平今指出，要等郭正式宣布，「還沒有宣布就事情還沒有成真」；萬一真的宣布了？「那看看後面怎麼演變嘛」。

王金平今日參加在台中舉行的易經大學聯合結業典禮，前副總統、國民黨主席吳敦義也出席，兩人見面備受矚目，王金平說，知道吳主席會來，吳去年也有來，他自己則是每年都參與，媒體好奇兩人見面是否有什麼事要協商，王金平僅說，「沒有啊！老朋友啦！」

對於郭台銘昨日表態備戰總統，王金平今日再次強調，個人參選的決心都沒有改變。

面對媒體詢問郭台銘也宣布參選，兩人未來如何合作，王金平說，要等他正式宣布，「現在還沒有宣布，就事情還沒有成真」；媒體再追問，若郭台銘真的宣布了，到底兩人要怎麼合作，王金平說，「那看看後面怎麼演變嘛」。

如果國民黨會要求要清黨的話，王金平說，一切都依照黨的相關規定處理。

另針對韓國瑜今在新北市舉辦造勢活動，有人擔心人可能沒那麼多，媒體問「是不是少了院長幫忙才會有這種狀況？」王金平則說，「我去幫忙也多不了幾個人啊」、「應該人數會很多才對啦！我們祝福他」。

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