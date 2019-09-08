爭柯粉支持 柯︰郭要先考模擬考

2019-09-08

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕台北市長柯文哲昨天在台中辦粉絲見面會時左批藍、右批綠、再打郭台銘。柯先罵高雄市長韓國瑜賣水果給中國是「政治採購」、總統蔡英文因民調高才不見香港眾志秘書長黃之鋒，最後聽到鴻海創辦人郭台銘準備參選總統的訊息，則表示郭要先考模擬考，看看理性的柯粉是否買單。

柯文哲強調，柯粉和韓粉最大的不同點，是柯粉「很理性」、「轉不動」，要說出足夠的理由才能說服柯粉。柯也質疑，若賣荔枝及芒果到沒有生產的日本，還情有可原，但中國福建及廣東的地理差不多，若賣台灣水果是福建有生產，中國可買可不買，所以賣水果到中國是「政治採購」。

柯文哲也酸蔡英文問台灣價值，再批她兩岸作法。柯表示，不可以把國家安危當作個人政治利益操作，柯還批「買M1A2戰車是要讓共軍來台北打巷戰嗎？」而蔡英文民調若輸給韓國瑜，香港眾志秘書長黃之鋒來台，蔡一定會見，但是蔡民調贏了韓就不見。柯還說，兩岸事務要維持一定穩定性，他對於兩岸問題就看稿念，不敢開玩笑。

柯文哲昨也與美麗島電子報董事長吳子嘉對談。柯分析立委選情時宣稱，民眾黨在不分區立委可獲廿五％的選票，如果提名卅四人，有機會的頂多十五人，後面名單用海選，選不上的就從助理做起。

此外，豐興鋼鐵昨在台中市后里區舉行新行政大樓啟用典禮暨五十週年廠慶，前立法院長王金平在典禮前受訪，媒體詢問是否會努力推動第三勢力的成形或組成一個聯盟？王金平說，也不是自己在推動，這是社會上一般人的理念，希望台灣有中道力量，台灣才能走上中道的主流，才能更團結和諧。

王︰與郭約定合作 但不可能當副手

媒體詢問中秋節「起義」一事，王金平說，他與郭董隨時可約見面，幾天前才見面，本來就約定合作，但是不可能當郭董副手，還是順著因緣走。

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