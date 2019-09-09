怪日本學者澄清文？韓國瑜怨「人格快被抹殺」被譙爆

2019-09-09 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜6日接見日本學者松田康博一行人，脫口「等了日本人25分鐘」，事後遭松田康博發澄清文打臉，引來各界批評；隨後高市府發出聲明道歉滅火，當天傍晚韓國瑜受訪，自稱「會這麼說是用開玩笑口吻讓大家笑一下」，不過，韓國瑜8日晚間卻在新北三重的造勢晚會上演說卻說「我就開玩笑說，今天我早一點到，結果日本人把我講得人格都快抹殺了」，此言論再度引起眾怒，慘遭網友噓爆。

韓國瑜6日接見日本學者松田康博一行人，脫口「等了日本人25分鐘」，事後遭松田康博發文打臉，高市府隨機發出四點聲明道歉、滅火：

一、因為負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽而造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到，而市長事前也不知情，現場被被記者問及才有所說明。

二、市長非常重要日方學者來訪，除了準時接見也正裝表示重視。

三、此次與日本學者交流收獲很多，市長對日本學者因為與市府聯絡窗口疏失，而讓日本學者跑錯地點而延誤，表示理解，並無任何其他想法。

四、市長也會要求今後市府團隊在安排外賓來訪，要再三與外賓聯絡窗口確認。確保此種狀況不致出現。對賓客所造成的困擾深感歉意。

韓國瑜當天傍晚受訪時再度談到此事件，表示「因為上次招待日本眾議院議員，我跑到佛光山，有2千位海內外信徒講話遲到25分鐘，下午才會用開玩笑口吻說，等了25分鐘」，並解釋「是希望大家笑一下，沒別的意思」。

韓國瑜昨（8）日上台致詞時先提到，他半個月前為了接待日本議員把行程全部取消，而隔日因為佛光山來了兩千多位佛教徒，拜託他去致詞，他也和日本打招呼表示會遲到25分鐘，抱怨「結果好像我在外面販毒殺人一樣」。

不過，韓國瑜接著對「日本學者發出澄清文」打臉一事卻說，他是「開玩笑」地說「今天我早一點到」，結果日本人好像覺得他們遲到了，事後發表臉書、聯絡的問題，把他講得「完全人格都快被抹殺了」。

此言論在PTT上再次引發眾怒，許多網友紛紛留言砲轟「丟臉到不行了，別人澄清事實也不行」、「給你進總統府，我看總統府變成紫禁城了」、「你哪來的人格可以抹殺？」、「人家日本人會沒事洗你臉？還不反省」、「更何況你自己也道歉了 還有臉拿這件事出來講，真的是不要臉到極點」、「支持他的是腦袋有問題嗎？」、「所以現在是在怪日本人發文抱怨囉？」

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