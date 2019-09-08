日本學者真「接受」韓國瑜道歉？他點出細節...

2019-09-08 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜6日接見日本學者松田康博一行人，卻脫口「等了日本人25分鐘」，事後被訪團召集人松田康博發文打臉，引起爭議，許多台灣網友因此湧入松田康博臉書致歉，有韓粉則留下不雅言論鬧場，松田康博昨晚關版後今天凌晨再重啟並發文表示接受道歉，不過網友則點出幾個外交細節，反問：松田康博真的接受韓國瑜道歉嗎？

粉專「TaiwanWarmPower」發文「從松田康博教授的公開聲明學習外交辭令」，針對松田康博的貼文做出分析，粉專發現文中使用「『本人』對此表示深切的謝意」、「『湊巧的』串在一起」、「以『東京大學兩岸關係研究小組召集人』的身分」、「『注意到了』高雄市政府的聲明和韓市長的道歉」等文字，並開始一一解析。

粉專表示，外交是很重視細節的工作，文字也力求精準，第一段的「本人」表示松田教授表達深切的感謝，但這兩字之所以重要，是要對比第二段的「東京大學兩岸關係研究小組召集人」。

第二段巧妙的用「湊巧的串在一起」來說明「韓國瑜市長的競選團隊」有「叫我們不要太早到」、「沒有給他們高雄市政府相關單位的聯絡方式」還有「沒有事先確認好會面地」這三件事情，都屬於「聯絡不順」範疇，也導致了這次「被遲到事件」，為何松田教授以「東京大學兩岸關係研究小組召集人」的身分，而第一段卻是用本人？因為每個人都有許多角色，因此第二段結論是：「『東京大學兩岸關係研究小組召集人』接受了『韓國瑜市長的競選團隊』的說明與道歉。」

第三段的「注意到了」則是非常細膩的外交辭令，英文大概就是「take note」，也就是「你說什麼我聽到了」的意思，而國跟國間談條件，一定會有談不攏的地方，為了要達成協議，雙方可能退讓一步，用這種「你說的我聽到了」的用法來訴諸文字，再回到聲明，松田康博特別把「韓國瑜市長的競選團隊」、「高雄市政府」還有「韓市長」三者分開，可以知道這三個對他的意義不同，所以第三段重點只是：對於「高雄市政府的聲明」以及「韓市長的道歉」，我們聽到了。

粉專強調「懂外交真的很重要」，並說「如果今天韓國瑜看到松田教授的聲明後，認為他已經接受道歉而鬆一口氣的話，那就是看不懂這些眉角了。」粉專解釋，外交就是細膩的工作，而許多細節都是要在互動的表情、肢體語言、說話內容以及文字用詞上來一一解碼的。

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