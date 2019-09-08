韓會見日本學者風波 台灣網友接力向另一學者道歉

2019-09-08 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6日接見日本東京大學兩岸關係研究小組，稱等了日本人25分鐘，但遭訪團召集人松田康博發文打臉，此舉竟惹來韓粉不滿，「出征」其臉書謾罵，7日下午松田康博個人臉書已關閉。大批台灣網友則轉而湧入同行學者小笠原欣幸的臉書持續道歉，並用中日文說「身為臺灣人，對於此事深感慚愧，真的很抱歉，對不起。」

日本東京大學兩岸關係研究小組的召集人松田康博在臉書發文打臉韓國瑜，表示因高市府臨時告知更換地點才會晚到，未料韓國瑜一邊和他們說抱歉，另一邊卻向媒體說自己等了日本人25分鐘，直言「難以理解韓市長以及團隊這樣的作風」。

許多台灣網友見狀紛紛湧入松田康博臉書致歉，留言「我們有這種市長，深感抱歉」、「身為高雄人實在感到到非常抱歉」、「身為台灣人民真的覺得很抱歉」、「代表台灣人。向您道歉！」、「我們台灣人有這種總統候選人真是對不起」、「對不起。（鞠躬）」。未料有韓粉不滿韓國瑜被打臉，大舉進攻松田康博臉書留言謾罵；松田康博個人臉書7日下午也已關閉。

但台灣網友仍相當不好意思，紛紛湧入同行的東京外國語大學准教授小笠原欣幸臉書持續道歉，並用中日文接力說「身為臺灣人，對於此事深感慚愧，真的很抱歉，對不起。」小笠原欣幸7日的文章底下，幾乎都能看到台灣人持續道歉的留言。

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