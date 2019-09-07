韓粉出征...松田康博臉書關版 同行學者曝這心聲耐人尋味

2019-09-07 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6日接見日本東京大學兩岸關係研究小組，稱等了日本人25分鐘，但遭訪團召集人松田康博發文打臉，此舉竟惹來韓粉不滿，「出征」松田康博臉書謾罵，松田康博個人臉書已關閉。對此，同行的學者小笠原欣幸發文透露，他們已離開台灣，還說「體會台灣網路社會的生態，感受深刻。」一句話耐人尋味，似乎與韓粉網路謾罵有關。

日本東京大學兩岸關係研究小組的召集人松田康博在臉書發文打臉韓國瑜，表示因高市府臨時告知更換地點才會晚到，未料韓國瑜一邊和他們說抱歉，另一邊卻向媒體說自己等了日本人25分鐘，直言「難以理解韓市長以及團隊這樣的作風」。未料有韓粉不滿韓國瑜被打臉，大舉進攻松田康博臉書留言謾罵；松田康博個人臉書稍早也已關閉。

對此，同行的東京外國語大學准教授小笠原欣幸，7日下午4點20分以日文、中文兩種語言在臉書指出，參訪團一行人已搭機離台，「一個星期的訪台行程都結束了。我在松山機場等搭機回去東京。這次能與包括蔡總統、韓市長、郭董事長、柯市長、吳主席在內的台灣朝野政治人士以及官員、幕僚、智囊，見面、交換意見，百忙之中抽空幫助我們進一步了解台灣，對此由衷感謝。我們收獲豐富。」

小笠原欣幸接著意有所指地說，「這次也有特別的經驗。我們也體會台灣網路社會的生態，感受深刻。雖然今天回去日本，但我繼續觀察台灣總統大選。我馬上回來。」最後還加上愛心符號寫下「I Love Taiwan」。

針對拜會韓國瑜引發的風波，小笠原欣幸6日也曾在臉書發文，表示是韓市府先前還告知「希望不要早到」，讓他們收到更變地點通知時措手不及。他也感嘆，沒想到卻變成是日本學者的錯，「我感到非常遺憾」。

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