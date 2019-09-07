日本學者打臉韓國瑜 臉書被韓粉鬧到關版

2019-09-07 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6日接見日本東京大學兩岸關係研究小組，稱等了日本人25分鐘，但遭訪團召集人松田康博教授發文打臉「是市府臨時更換地點」。未料有韓粉不滿韓國瑜被打臉，連夜大舉進攻松田康博臉書留言謾罵；稍早有網友發現，松田康博的臉書已經消失，疑似被韓粉留言鬧到關版。

韓國瑜6日接見日本東京大學兩岸關係研究小組，在與會者人前說是「市府聯繫問題」，但事後卻向媒體稱「等了25分鐘，今天我沒有遲到」，該小組召集人松田康博則在臉書發文打臉指是突然收到市府更改地點通知，沒想到卻在媒體上看到韓國瑜自稱「我等日本人等了25分鐘」、「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」、「我完全不介意」，讓他深感，「難以理解韓市長以及團隊這樣的作風」。

該文一出便有大批台灣網友前往松田康博臉書道歉，表示「我們有這種市長，深感抱歉」、「身為高雄人實在感到到非常抱歉」、「身為台灣人民真的覺得很抱歉」。沒想到也有韓粉集結「出征」，連夜到松田康博的臉書謾罵，到今（7）天上午9點半已出現超過1萬2000多則留言。

對此，PTT 有網友在下午近6點發文指出，松田康博的臉書竟然消失，在臉書上搜尋完全找不到松田康博的臉書，實際點進去昨日發的澄清文連結，也顯示「很抱歉，目前無法提供此內容」。

許多網友對此怒轟，「韓粉他X的智障」、「噁心的憨粉又出征了」、「這種出征爛風氣 X」，也有網友認為可能被韓粉檢舉到消失，或是因為受不了韓粉辱罵私訊而關版，另有網友透露，「我下午大概三點時搜還有啊」。

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