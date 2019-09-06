韓稱日學者遲到遭打臉 黃創夏驚：放心這2項給他負責？

2019-09-06 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（6日）接見日本東京大學兩岸關係研究小組，在與會者人前說是「市府聯繫問題」，事後卻說「等了25分鐘，今天我沒有遲到」，很快遭日本學者發文打臉，指是突然接到更改地點通知。對此，資深媒體人黃創夏驚呼，若韓國瑜當總統，台灣人民放心把國防、外交給他負責嗎？

韓國瑜今接見日本東京大學兩岸關係研究小組，鑑於上回接待日本自民黨訪問團大遲到，此次他特別趕回市府，並在媒體面前笑說自己「等了25分鐘，今天我沒有遲到」，但東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博卻在臉書指出，他們是突然收到更改地點通知，會面時韓市長早已知道聯絡出問題，還連忙說「抱歉，我們聯絡不順暢」。

松田康博表示，沒想到媒體報導，韓市長竟然在會面後的訪問時向媒體說「我等日本人等了25分鐘」、「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」、「我完全不介意」，這讓他傻眼，直言「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」！

對此，黃創夏在臉書質疑，「哎，這樣的韓國瑜當總統，您放心國防丶外交給他負責？」一針見血指出韓國瑜若選上總統，台灣未來在國防外交上恐會面臨很多問題。

針對遭日本學者發文打臉，韓國瑜傍晚頒發高雄市體育有功人員，會後受訪未對事件致歉，表示「說等了（日本教授）25分鐘，是希望大家笑一下，沒別的意思」。韓國瑜還臨時在車上直播，指出日本學者沒遲到，是他為了謹慎尊重提早到。

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