有夠丟臉！ 網友忙替韓國瑜道歉 韓粉卻出征日學者臉書

2019-09-06 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（6日）接見日本東京大學兩岸關係研究小組，稱「等了25分鐘」，但遭訪團召集人松田康博教授發文打臉「是市府臨時更換地點」，以及「難以理解韓國瑜和其團隊的作風」。大量台灣網友見狀湧入松田康博臉書道歉「對不起，真的很丟臉」，沒想到卻有部分韓粉不滿韓國瑜被打臉，氣得出征松田康博臉書留言謾罵。

韓國瑜今接見日本東京大學兩岸關係研究小組，在與會者人前說是「市府聯繫問題」，事後卻說「等了25分鐘，今天我沒有遲到」，該小組召集人松田康博則在臉書發文打臉，指是突然收到市府更改地點通知，沒想到卻在媒體上看到韓國瑜自稱「我等日本人等了25分鐘」、「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」、「我完全不介意」，直言難以理解韓市長以及團隊這樣的作風。

許多台灣網友見狀紛紛湧入松田康博臉書致歉，留言「我們有這種市長，深感抱歉」、「身為高雄人實在感到到非常抱歉」、「身為台灣人民真的覺得很抱歉」、「代表台灣人。向您道歉！」、「我們台灣人有這種總統候選人真是對不起」、「對不起。（鞠躬）」。

正當許多台灣人在替韓國瑜向松田康博道歉時，卻有部分韓粉也到松田康博的臉書謾罵，「如果是帶著善意來的歡迎你 但如果是作為美國人的狗 那請滾回日本吧」、「一堆綠蛆撿到槍。笑死人」、「日本只剩下無恥當代名詞了嗎」，甚至還有人貼出污辱日本首相或國旗的圖片來嘲諷。

就有網友在PTT 貼出相關截圖表示，「韓粉真的出征松田康博的臉書」，還說「看來韓粉增援部隊來了，直到現在都有特定人士在洗版」。網友對此感嘆，「水準真的夠低」、「好慘，丟的是全台灣的臉」、「有誇張到」。截至晚間9點30分，松田康博這篇文章 已湧入超過6600則留言。

針對遭日本學者發文打臉，韓國瑜晚間表示，「說等了（日本教授）25分鐘，是希望大家笑一下，沒別的意思」。韓國瑜還臨時在車上直播，指出日本學者沒遲到，是他為了謹慎尊重提早到。

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