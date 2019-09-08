丟臉丟到國外！韓國瑜失言事件登日媒 台日網友熱議：尷尬了

2019-09-08 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜6日在接見日本東京大學兩岸關係研究小組前，脫口而出「等了日本人25分鐘」，事後被日本學者發文打臉「難以理解韓國瑜和其團隊的作風」，這次失言引起外界許多批評，有網友也發現這次事件的報導被日本Yahoo新聞刊登，日本網友也掀起不少負面評價，讓台灣網友大嘆「丟臉丟到國外」。

《日本中央社》以「高雄市長韓國瑜失言，引發東大教授不愉快」來報導這次事件，隨後日本Yahoo新聞也刊登此篇新聞，不少日本網友在新聞底下留言「最差的市長」、「尷尬了」、「不是成年人了嗎？」、「曾被譴責遲到，所以記仇的吧？」、「無須與台灣國民黨候選人見面或交談」。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」也分享了這個消息，許多台灣網友感到非常傻眼，也紛紛留言表示「原來韓草包引以為傲的高雄能見度變高是這樣來的喔」、「這下真的讓高雄揚名國際了，市府團隊開心了吧」、「真的是丟臉當有趣，真的是夏系夏景，人格極度不成熟。」、「已經不知道要怎麼形容這個台灣之恥韓當機了」。

「打馬悍將粉絲團」臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法