為一邊一國行動黨拉票 陳水扁說重話

2019-09-08 21:39

〔記者張菁雅／台中報導〕前總統陳水扁今晚出席908台灣國募款餐會，強力為一邊一國行動黨拉票，他表示，政黨票要拿到100萬票，才有3席不分區立委，才能成立黨團，如果明年立委選舉，一邊一國行動黨拿不到3席不分區立委，他就要「跳下他家門口的埤塘」，就會看不到他的人。

陳水扁表示，他在等高鐵車站候車時，被一對姊妹認出來，稱讚他是做得最好的總統，他向這對姊妹拜託明年立委選舉政黨票能投給一邊一國行動黨，結果對方說沒有聽過一邊一國行動黨，代表一邊一國打拚不夠。

陳水扁也說，政黨票要拿到100萬票，才有3席不分區立委，才能成立黨團，才能參加政黨協商，講話才有力，如果只拿到67萬票，雖有2席不分區立委，也是「狗吠火車」，所以目標是100萬票、3席不分區立委。

陳水扁強調，如果沒有拿到3席立委，他會「見笑死」，代表他長期追求台灣成為新的獨立國家、台灣要加入聯合國、台灣中國一邊一國的目標，無法得到大家的肯定與支持，過去努力是多餘的、是失敗的、是不對的，如果拿不到席次，他已經找好了，他家前面有埤塘，他就要跳埤，雖然是埤塘也會淹死人，所以明年不是看不到阿扁參加餐會，連他的人都看不到，請大家要勇敢支持阿扁。

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