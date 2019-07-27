視阿扁為精神領袖 一邊一國行動黨擬推台派立委候選人

2019-07-27 11:42

〔記者李欣芳／台北報導〕繼「喜樂島聯盟」組黨後，獨派又有新政黨「一邊一國行動黨」將成立，據悉，一邊一國行動黨是以「一邊一國連線」親陳水扁前總統的獨派人士與本土社團人士等成員為基礎，目前已向內政部申請新政黨要在8月成立，目標是要推出台派立委候選人，在國會發揮制衡力量。

一位本土社團人士今天接受本報訪問時透露，他們已數度為新政黨的成立，請教陳水扁，阿扁原本並不贊成獨派組新政黨，但現在則是樂觀其成，陳水扁目前正在保外就醫，受限於保外就醫的規定，無法自己親自籌組政黨，因此，陳水扁將不會加入一邊一國行動黨擔任黨主席或其他幹部的職務，但大家將視阿扁為這個新政黨的精神領袖。

陳水扁昨晚在臉書搶先預告說，如果執政黨沒有封殺打壓，「一邊一國行動黨」應該可以在8月成立。阿扁表明樂見這個新政黨的誕生。主要原因有二。首先，「台灣中國，一邊一國」的台灣國家路，在國會殿堂不能沒有聲音。其次，「民主要制衡，制衡靠黨外」，民進黨三年來淪為一言堂，只剩下一種聲音，中央黨部一言堂，民進黨團一言堂，最近爆發的國安人員利用總統出訪走私香菸一案，就是缺乏強而有力監督制衡的結果。

不過，陳水扁的兒子陳致中則表示，「現階段組黨恐非合宜之策」。

本土社團人士表示，他們了解陳致中並不贊成組這個新政黨，但「一邊一國行動黨」的目標是要進軍明年的國會，在立法院發揮制衡中國、國民黨與執政黨的力量，當前民進黨的表現，包括對正名、制憲的努力，「實在讓我們很失望」，因此他們要成立新政黨，計畫推出台派立委候選人。

被詢及是否支持民進黨的正副總統人選？這位人士說，他們還是會挺本土政權推出的正副總統候選人，不過，若仍有人對民進黨總統選舉這一票投不下來，也不會勉強，他們的目標是在國會，不是在總統選舉。

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