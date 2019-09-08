踩紅線上台談政治 陳水扁嗆中監：台中「那個鬼地方」

2019-09-08 21:11

〔記者張菁雅／台中報導〕908台灣國餐會今晚在台中市舉辦募款餐會，前總統陳水扁應邀出席，他不僅上台致詞，還稱台中監獄是「台中鬼地方」，針對台中監獄祭出「四不」，陳水扁嗆「五不」、「六不」、「天龍八不」也沒關係，他就是要把第一次上台致詞獻給908台灣國。

908台灣國為陳水扁要出席，事先準備肥皂箱，也對媒體表示陳水扁不會上台，但陳水扁不願站肥皂箱，堅持要上台。

陳水扁表示，「台中那個鬼地方」昨天打電話給他，准許他出席908台灣國餐會，但必須遵守「四不」，不能上台、不能演講、不能談政治、不能接受媒體訪問，如果要唱歌，只能在台下站在肥皂箱上唱。但他今天不唱歌，也不站在肥皂箱，而是正式上台。

陳水扁說，他的職業是政治，不談政治要講什麼？他一定要談政治，也要說感謝的話，908台灣國成員都是他的恩人，在他入獄時，一直支持他，尤其在「台中鬼地方」1年7個月期間，908台灣國志工風雨無阻，每天送三餐給他吃，所以他怎麼可以不來，怎麼可以不講話。

台中監獄告誡陳水扁若上台致詞會踩到紅線，違反「四不」，陳水扁說，他回嗆不如增加「五不」、「六不」、「天龍八不」也沒關係。

台下民眾聽到這番話，紛紛高喊，「有情有義」、「阿扁總統加油」。

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