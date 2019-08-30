一邊一國行動黨：明年要搶國會至少3席

2019-08-30 15:48

〔記者李欣芳／台北報導〕新成立的獨派政黨「一邊一國行動黨」今天下午召開記者會，一邊一國行動黨召集人楊其文揭示明年新政黨進軍國會的目標是至少要搶下3席立委，成立一邊一國行動黨的立院黨團，不分區也至少提名3席以上，目前已展開提名作業，諮詢認同台灣的優秀人才參選。

楊其文表示，我們希望有自己的黨團可以在國會發聲，也希望當選更多的席次，至於區域立委的提名，優秀人選陸續諮詢中，會有第一階段、第二階段的提名過程，至少會提10位區域候選人，目前所知的人選至少10幾個，也有可能提名20位以上。

鑑於台灣民眾黨在8月6日擧行創黨大會，8月23日內政部即公吿通過審核，政黨正式成立。一邊一國行動黨今天指出，一邊一國行動黨於8月18日擧行創黨大會，內政部目前吿知約需要一個半月才能取得政黨證書及圖記。

楊其文說，要一個半月才獲核准取得政黨證書，這沒有道理，如果台灣民眾黨2週左右可通過審查，一邊一國行動黨的審核沒有理由超過2週，這不該有偏差待遇。

他表示，到下週，一邊一國行動黨的審核時間將超過二週，如果還是未獲審查通過，那下次的記者會就在內政部召開！

一邊一國行動黨決策委員張葉森說，希望內政部趕快核准審核，不要大小眼。

此外，楊其文也表示，一邊一國行動黨很在乎台灣民眾生活有沒有受到保障以及該有的福利措施。他說，老農津貼已經好久沒有調整了，政府應該將其調高到每個月1萬元，拉近與退休榮民生活福利。

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