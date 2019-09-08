陳菊回諷要柯多讀書 柯P：下一題

2019-09-08 15:48

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨立委段宜康酸台北市長柯文哲是比較會考試的韓國瑜，柯文哲回酸說：「那小英是比較不會考試的韓國瑜，陳菊是比較肥的韓國瑜？」總統府秘書長陳菊昨在臉書談及她到訪老友利錦祥的書局時，意有所指地暗諷說，比起「無聊的口舌之快」，好好閱讀一本書更有意義。

對此，柯文哲今天受訪不以為然表示，那就去讀啊，「還有人叫我唸書，實在是，下一題。」

媒體追問所以會修正對陳菊的態度嗎？柯不願多談，僅說「講了就講了啊，什麼修正啊，下一題。」

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