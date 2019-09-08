不認「陳菊是肥國瑜」失言 柯文哲：是情緒蓋過理智

2019-09-08

〔記者陳璟民、楊心慧／台北報導〕台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲近日指名模林志玲結婚懷孕「退出（漂亮）比賽行列」、總統府秘書長陳菊「是比較肥的韓國瑜」等言論，涉違性別平等或人身攻擊的爭議延燒，輿論撻伐，柯粉狂掉；柯昨不承認「失言」，指「正確講法是情緒蓋過理智」，並強硬地說「當然不會道歉」。

柯文哲昨早帶頭參加「台北大縱走，千人齊步行」活動，從冷水坑攻頂七星山主峰後下至小油坑，氣喘吁吁地受訪。被詢及評述林志玲、陳菊的言論，仍覺得只是形容詞？柯回應，回家一定要先打坐反省，那個是不是失言？「正確講法是情緒蓋過理智。」

強硬拒絕向陳菊道歉 柯粉退讚潮擴大

柯接著跳開失言質疑，東拉西扯地談「韓流興起」，指立委段宜康、台北市議員王世堅是一級戰犯，又說自己「對陳菊也沒好感」，還講「兩黨板塊流動很快」。

媒體追問，柯文哲的評論是一回事，失言是另一回事，是否先向陳菊道歉？柯直接表示「當然不會」、「講了就講了，就這樣」。柯還說，也許不是一個很好的形容詞，但對他來講，高矮胖瘦只是形容。

媒體再問，柯一直失言，不是送分給蔡英文總統嗎？高雄市長韓國瑜講人才議題時用「鳳凰跟雞」比喻，是形容詞還是失言？柯卻答非所問地對前一題重彈「民意、專業、價值，每個人還是有其信念」舊調，對後一題則說「市府每年辦開齋節，平常如果沒對人家好一點…」跳針回答，令人傻眼。

柯文哲頻失言的負面效應擴及臉書粉絲團，退讚潮更明顯，粉絲團總數從八月一日的二百一十二萬，昨午跌破兩百萬，昨晚七點半再跌至一百九十八萬，但柯昨午仍嘴硬「我要是怕的話，就發重陽敬老金了」。

台北市議員許家蓓認為，柯文哲過去就有辱罵議員而向市議會道歉的紀錄，市民一再原諒，但他拿陳菊的身材作文章，實在有失市長風範，她呼籲柯認真反省，向陳菊致歉。

台北市議員吳世正表示，柯文哲常有不尊重、歧視女性的言語，如今柯粉漸漸看清他的真面目，所以開始退讚。

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