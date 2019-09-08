無視口舌紛擾 陳菊：讀書才有意義

2019-09-08

〔記者李欣芳、蔡政珉、張軒哲／綜合報導〕台北市長柯文哲指稱總統府秘書長陳菊「是比較肥的韓國瑜」，引發「失言」批評，陳菊昨低調至台中拜訪老友、新潮流系大老利錦祥經營的豐原三民書局，自掏腰包買了兩萬多元文學書籍。陳菊在臉書表示，比起無聊的口舌之快帶來的紛擾，好好閱讀一本書才是真正有趣、有意義的事。

陳菊說，豐原三民書局是許多台中人的共同回憶，也是當年黨外人士經常聚會的地方，無奈因為近年實體書的市場環境不佳，將於九月底吹熄燈號。她表示，「我相信書本是人們用文字和圖像紀錄生命的智慧結晶，比起無聊的口舌之快帶來的紛擾，好好閱讀一本書才是真正有趣、有意義的事」。

豐原三民書局買書 不捨月底熄燈

陳菊臉書上的一番話，似在間接回應柯文哲。不少人在花媽臉書留言按讚，要陳菊加油，還有網友說：「看到花媽就感到一陣溫暖，美麗堅毅的台灣女子。」

蔡英文總統昨走訪苗栗接受媒體訪問時，被問及柯文哲堅決不道歉一事，蔡英文表示，希望政治人物保持比較平靜理智的心情，且社會自有公評。蔡強調，希望政治人物對外發言時不要使用容易被誤解或歧視性語言，對社會和諧與民主選舉文化並無幫助。

行政院長蘇貞昌昨受訪時也說，陳菊從年輕開始就為了台灣的民主奮鬥，在擔任高雄市長時，也一再被評比為五星級的市長，現在竟然因為選舉的關係，受到人身攻擊，而且言語中還對女性歧視，這樣非常不好，也非常不公平，希望這種事情不要再發生。

鄰近豐原火車站與廟東商圈的三民書局，為台灣中部縣市規模最大的獨立書店，由利錦祥夫婦經營，也是中部民主運動的象徵。三民書局在豐原開業長達四十餘年，因不堪虧損與租約到期，將於九月底歇業。

利錦祥表示，陳菊當年出獄，多次到訪三民書局，她得知書店即將歇業，特別趕在熄燈前探訪，此行是單純逛書店、買書，回憶舊時光，沒談政治，更沒提及柯文哲或韓國瑜。

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