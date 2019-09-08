力挺陳菊！謝志偉：她比向中國卑躬屈膝的男性更有勇氣

2019-09-08 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前說出「陳菊是比較肥的韓國瑜」，至今仍不肯道歉，對此我駐德代表謝志偉回憶「菊姐」因美麗島事件坐牢6年差點死刑的往事，直說「陳菊不是比較肥的韓國瑜，她是個比許多面對台灣趾高氣昂、面對中國卑躬屈膝的白目男、弱雞男還高貴的勇氣女」。

謝志偉在 臉書表示，陳菊因1979年美麗島事件被關了6年，連遺書都寫好了，但一出獄她立刻化悲憤為力量，義無反顧地持續投身於台灣民主運動，至今仍未停止。

謝志偉回憶兩人相識的時光，原來他1987年從德國回台在東吳大學任教，1990年3月野百合學運才開始投身於政治運動。在那個解嚴才剛沒多久的年代，他就和陳菊一起主持造勢晚會，或許正象徵著台灣未來的省籍和解，因為自己有一半是外省第二代，陳菊則是道地的本省人。

謝志偉透露，和陳菊主持造勢的那些年，自己在台上也跟著了解台灣苦難史，有時散場後，許多白色恐怖受害者、二二八家屬都會包圍著他，用台語感謝著他這個「外省第二代」，讓他相當感動。

謝志偉表示，陳菊曾告訴他，當年險些判死時國際特赦組織裡有幾個德國人負責營救她，出獄之後她前往德國和其中一位Klaus先生碰面，親自感謝他與同伴的戮力營救。謝志偉說，他後來也有幸與Klaus相見，Klaus說的一段話自己記得特別清楚，那就是「她是個勇敢的女性，始終如一！（Sie war und ist eine mutige Frau!）」

謝志偉感嘆，說了這麼多，其實要講的就是因為陳菊坐牢受難，「才有很多白目男能滿口胡言而不必坐牢」，她出獄後化悲憤為力量，但「你們化力量為悲劇，高下立判」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法