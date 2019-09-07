力求大選勝利 南市綠營協調議員成立小英後援會

2019-09-07 22:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕蔡英文台南競選總部主任潘新傳，今（7）日在民進黨台南市黨部偕同立委陳亭妃等人，召開立委第3、5選區地方組織會議，為明年大選全力增溫。

潘新傳表示，2020大選要走出同溫層，將協調各區議員，成立總統立委聯合後援會，並發展社會力吸引百工百業支持，結合政治力與社會力，力拼總統連任、立委全壘打。

今天與會的地方議員，包括蔡筱薇、呂維胤、沈震東、李啟維與蔡旺詮等位議員團隊，以及執行總幹事林士傑、蔡麗青及各級地方幹部，合作將選票最大化。

陳亭妃表示，感謝團隊成員的辛勞，並強調將配合競總的統籌與分工，善盡立委的職責，為地方及人民爭取更多建設與福利，贏得選民的支持，同時籲請大家共同為2020的大選發揮最大戰力，贏得大選勝利。

潘新傳表示，將以區域分工加強黨員及地方人士交流聯繫，加速成立37區「小英後援會」以及「百工百業後援會」，務求擴大社會對蔡英文總統的支持，達成「總統連任、立委全壘打」目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法