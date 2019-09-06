蔡英文：艱困選區立委拚得過 國會就過半

2019-09-06 18:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕總統蔡英文今天下午參拜台中北屯大坑的聖壽宮，受到信徒熱烈歡迎，一路拉抬民進黨新徵召的第五選區（北北屯）立委參選人莊競程，頻頻豎起大拇指稱讚「這個少年人不錯！」還喊出「莊競程過關，國會就過半，要一起拚過半。」

蔡英文到大坑信仰中心之一聖壽宮參拜，先讓莊競程致辭，過程頻頻點頭稱是、拍手、比讚，自己談話的前大半段時間全在為他助選，託付「這個年輕人也要拜托大家！」由於台中市長盧秀燕源自該區立委，現在換沈智慧接棒，一直是民進黨的艱困選區，看得出蔡英文對此區的重視。

莊競程是交大生醫副教授，素人參選，蔡英文向選民喊話「給他時間，一定做一個很好的立委」也說他的專業是醫學工程，這是是國家發展的重要產業之1，5加2產業就有生技醫療，強調立委需要專業「這個人以前是教授，我做教授時還不會有這樣的口條」認為莊前途無限，希望選民給年輕人一個機會，出立院要過半，這個艱困選區就要「拚得過」讓改革繼續。

蔡英文也細數自己的政績「持家有術」一開始雖面臨改革陣痛期，但台灣經濟穩定成長，今年5月最大減稅，經濟成長也是四小龍第一，強調做得好，船長不能換人「再做四年，台灣一定脫胎換骨」蓋一棟堅固實用的大樓讓台灣人來住。

莊競程致辭時顯得生澀，看到蔡英文就說「太緊張了，我最敬愛的總統」逗得蔡英文開懷大笑，莊競程也引用自己的名字高呼口號「有志者事竟成！」他說自己是本土博士唸醫學工程，是教授也是科技人「很滿意現在的工作，但當國家有需要時，就要站出來服務」未來要將科技、醫療、教育便民利民，結合觀光產業，他也話鋒一轉「這要維護國家主權、民主自由才做的到，必須抗中保台」，呼籲「立委要過半，北北屯這區艱困區只要拚得過，翻轉北北屯！」

蔡英文今明兩天行程到台中市，下午到聖壽宮參拜，進行交通管制引發民怨，以停車場停滿為由及總統車隊通行安全，禁止汽機車上山，有信徒及居民要到聖壽宮或裡面的山區全得步行爬上山，距離長達2、3公里，卻被看到民代或政黨人士就能開車上山，引發政黨權貴就放行的怨言，民進黨議員賴佳微則說自己車輛也被阻擋，向警方反映民怨，市警五分局則表示，管制便會檢討改進。

蔡英文一個月內3次到台中，展現對台中選情的重視，一行人在市議員曾朝榮、謝明源、賴佳微、江肇國、蔡耀頡、李茂盛醫師及多位地方人士的陪同下，首先至北區元保宮參拜，隨後也到北屯區聖壽宮參拜，沿途還到大坑著名的芋園冰店吃芋、品嘗大坑的柚子，所到之處受到民眾歡迎。

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