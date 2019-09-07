林佳龍：台灣要往那裡走 2020是關鍵一役

2019-09-07 19:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕蔡英文台中市競選總部主委林佳龍說，2020這一戰關乎台灣往那裡走，是成為下一個一國兩制的犧牲品，還是主權獨立民主繁榮的國家，因此，民進黨組「抗中保台」聯盟，提名新人跟年輕人連結，連任者打政績，讓新舊參選人產生相加相乘效果。

蔡英文台中市競選總部今天舉行全國青商會後援會成立大會，擔任主委的交通部長林佳龍說，台中市競選總部是第一個成立地方競總，由他擔任主委，立法院副院長蔡其昌擔任總幹事，立法院長蘇嘉全擔任決策小組召集人。

林佳龍說，黨內精銳盡出，空前大團結，整個組織到位，要對英文政績好好宣傳。

他說，這一戰是關乎台灣2020往那裡走，是要成為下一個一國兩制的犧牲品，還是成為主權獨立民主繁榮的國家。

林佳龍說，台中市的立委提名是「保台抗中」的聯盟，除了原有的4席立委及最近徵召的莊競程，而洪慈庸、陳柏惟都是跨黨派，基於台灣2020團結及動員的基礎而參選。

他並強調最近香港問題，讓年輕人對台灣的未來很關心，因此結合「保台抗中」力量，並且進行政績的宣傳，加上中部去年民進黨選輸，但民眾覺得現任的地方首長沒有做得比較好，明年的總統及立委選舉，讓中部的人民再一次選擇，要爭取中台灣勝利，蔡英文連任勝選，立委過半。

林佳龍說，此次選舉，年輕人投票影響選舉的結果，因此所提名的洪慈庸、陳柏惟及莊競程都在40歲以下，著重「保台抗中」聯盟，要跟年輕人的連線，民進黨現任立委打既有政續，要激起民眾的熱情，而新舊立委參選人要產生相加相乘的效果。

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