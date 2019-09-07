民進黨宜蘭成立婦女後援會 林飛帆：2020世代共贏

2019-09-07 16:59

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「2020總統蔡英文暨立委陳歐珀婦女後援會」今天在宜蘭市金樽餐廳成立，民進黨副秘書長林飛帆、立委陳歐珀與宜蘭市長江聰淵等人都出席；林飛帆說，總統蔡英文連任的主軸是2020台灣要贏，民進黨中央黨部爭取政黨票，更主張爭取年輕人支持，讓2020世代共贏，希望大家一起支持蔡英文與立委陳歐珀連任。

「2020蔡英文暨陳歐珀婦女後援會成立大會」，宜蘭縣蔡英文總統暨陳歐珀立委聯合競選總部主任委員林聰賢、陳歐珀、江聰淵以及民進黨副秘書長林飛帆、發言人薛呈懿都與會；林飛帆致詞時指出，今年的選舉非常關鍵，總統蔡英文支持度一直在穩定的成長與領先，但在地方、基層，更需要大家的幫助。

談到宜蘭縣立委選情，林飛帆說，對於宜蘭的選情很樂觀，中央黨部會全力支援地方的選戰，他到宜蘭，就是希望能更貼近基層，希望在大家一起努力下，讓總統與立委都順利連任，政黨票也開出漂亮的成績。

林聰賢說，宜蘭的選情不論是總統或立委，民進黨都很謙卑的希望，宜蘭縣民有一個最好的選擇，初選過程黨內有競爭，但「高的放風吹，低的放水流」，初選過後就是團結跟合作的開始，總統也一再要求團結再團結，民進黨會好好努力，給人民感動，爭取宜蘭人的認同。

陳歐珀指出，擔任2屆立委，他獲得9次優秀立委的評鑑，服務的案件非常多，已超過3萬多件，縣內的重大建設也逐漸起步，例如陽大醫院2期工程，以及鐵路高架中央承諾的200億元配合等，這些都是他3年多來的堅持與努力，才能獲得的成果。

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