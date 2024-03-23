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高市鋁工廠爆炸2死6傷 勞檢處勒令停工、開罰30萬

佳豐鋁業工廠爆炸造成2死6傷，勞檢處令停工並開罰30萬，案發時消防人員趕到現場時已無火煙。（民眾提供）

佳豐鋁業工廠爆炸造成2死6傷，勞檢處令停工並開罰30萬，案發時消防人員趕到現場時已無火煙。（民眾提供）

2024/03/23 14:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市湖內區佳豐鋁業工廠爆炸造成2死6傷，勞檢處勒令現場立即停工，並針對違反職業安全衛生法第6條第1項及職業安全衛生設施規則第180條處以最高30萬元罰鍰，消防局表示獲報趕到現場救火時，未見火煙，卻已造成2死6傷，檢察官通知警方、勞檢處今午共同勘查現場，釐清案發原因。

據了解，全案目前朝工安事件調查，業者第一時間向消防局回報灌模作業期間，疑似控制系統異常，降溫水量不足，鋁水接觸時發生爆炸，工安事故比火警意外可能性更高。

此外，移民署查出佳豐鋁業共申報雇用12名外籍移工，此次傷亡的5名外籍移工，均為合法申請移工。

勞檢處勘驗現場後勒令立即停工，針對違反職業安全衛生法第6條第1項及職業安全衛生設施規則第180條，將處以最高30萬元罰鍰，後續除慰助傷者及協助後續醫療外，將分派職災個案管理員赴各醫院慰助罹災者及其家屬，對於罹災傷亡移工，將與泰國駐台辦事處協助往生移工家屬處理後事，並確保其職災補償權益。

消防局表示，2名泰國籍勞工救出時已無生命跡象，另6名傷者受傷程度不一，3人本國籍，3人外國籍，其中一人全身50%燒燙傷較為嚴重，另5人則是全身5%至28%燒燙傷。

佳豐鋁業工廠爆炸造成2死6傷，檢察官下午將勘驗現場。（民眾提供）

佳豐鋁業工廠爆炸造成2死6傷，檢察官下午將勘驗現場。（民眾提供）

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