再駁「換瑜」及「密使」說 國民黨將對媒體提告

2019-09-03 10:43

〔記者施曉光／台北報導〕昨有網路媒體報導指稱國民黨主席吳敦義日前指派前陸委會副主委張顯耀拜會鴻海創辦人郭台銘，傳達國民黨總統參選人韓國瑜民調不斷下滑，盼郭能當國民黨的「備胎人選」，並由張擔任「密使」向中國國台辦主任劉結一表達韓國瑜選不下去的訊息，國民黨為正社會視聽決定提告，這也是吳敦義就任黨主席以來，首度向媒體興訟。

國民黨中央考紀會主委魏平政指出，該篇由「上報」記者楊毅所撰稿件內容完全不是事實，吳敦義絕對沒有指派張顯耀提供劉結一所謂的機密民調，讓劉結一了解選情，沒有向劉結一表達韓國瑜已經選不下去的說法，吳敦義也沒有指派張顯耀與郭台銘談「換瑜」的事情，吳敦義還強調代表他與郭台銘恰談的人，只有國民黨副主席郝龍斌。

魏平政說，楊毅的整篇報導內容未盡基本求證，與事實完全不符，國民黨將在最短時間之內依刑法第三百一十條第二項規定，提起加重誹謗罪告訴。

國民黨文傳會代理主委程美華則重申國民黨的立場，強調在總統大選期間，所有假新聞以及不實報導與謠言，國民黨絕對會嚴鄭駁斥並且採取提告手段，希望未來大選期間，各方參加這次選舉的陣營，都能秉持正面的角度參選。

對於媒體詢問，國民黨是否有懷疑是誰放的消息？程美華表示，不做假設性的看法，對於這種企圖影響國民黨選情的作法，該黨無法茍同。（11:09更新）

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