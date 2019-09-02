反駁「換瑜」說 吳敦義：絕不蹈2016覆轍

2019-09-02 18:28

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨近日受「換瑜」傳言所擾，國民黨主席吳敦義今無公開行程，透過接見日本學者的機會重申「不會重蹈2016年的覆轍」，強調韓國瑜是國民黨經過全代會正式通過的提名人選，絕不會隨便考慮換人﹔若郭台銘獨立參選，當然會讓郭離開。

吳敦義今下午會見東京大學兩岸關係研究小組松田康博教授等一行，雙方就兩岸關係、2020大選等議題交換意見。對於是否「換瑜」等議題，吳敦義表示，「我們不會重蹈2016年的覆轍」。

吳敦義強調，候選人的支持度如同潮起潮落，要保持最高峰恐怕很難，但只要團結一致，相信仍能維持領先；韓國瑜是國民黨經過全代會正式通過的提名人選，絕不會隨便考慮換人。

有關郭台銘可能獨立參選，吳敦義表示，對於郭的動向，黨也在密切注意中，他認為，郭是否參選要考量的地方很多，若因為參選而讓國民黨分裂，讓施政不理想的蔡英文有機會連任，這並非大家所希望出現的狀況。

吳敦義強調，假設郭獨立參選，當然會讓他離開，黨員本來就要接受黨紀規範，尤其郭參加過初選，若又違紀參選，在社會觀感及正當性方面會比較脆弱，但願這種情形不會發生。

至於香港反送中運動對選情的影響，吳敦義指出，香港與中華民國完全不同，香港實施一國兩制，中華民國是主權國家，有國旗、國號、國軍、國法。蔡英文女士被描寫成因為香港反送中而「撿到槍」，他要請蔡英文不要魚目混珠，把中華民國香港化，非常不道德。

吳敦義強調，國民黨堅決反對一國兩制、也堅決反對台灣獨立，這是國民黨的政策。

對於中共總書記習近平今年一月談話，似乎為九二共識加上條件，訪賓問及國民黨仍主張九二共識是否對選情不利？吳敦義則強調，「錯了，完全錯了」！只有一國兩制才會害選舉，一中各表的九二共識則是保護台灣，國民黨主張一中各表的九二共識，套句習近平的話，是兩岸和平穩定發展的「定海神針」。

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