再駁「換瑜」 吳敦義：不提告怎麼行！
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國民黨主席吳敦義（中）出席中國國民黨舉辦全國同步九三軍人節向軍人致敬活動。（記者塗建榮攝）

國民黨主席吳敦義（中）出席中國國民黨舉辦全國同步九三軍人節向軍人致敬活動。（記者塗建榮攝）

2019-09-03 10:34

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨陷入「換瑜」傳言，國民黨主席吳敦義今天再度高分貝否認「換瑜說」，並強調如果報導是惡意的，妨害國民黨名譽跟信任，當然會提告，「有人亂講話，不提告怎麼行！」

吳敦義今出席國民黨主辦的全國同步九三軍人節向軍人致敬活動，吳敦義受訪時被問到黨內近期的「換瑜說」表示，中國大陸宣布47個城市不讓自由行到台灣來，同時準備把乘客減百分之五十，那時候觀光旅遊界有2、3次，其中一次是所有理事長到中央黨部，表達這樣觀光旅遊事業會崩潰。

吳敦義證實：張顯耀跟劉結一談中客自由行限縮

吳敦義表示，他請國民黨大陸事務部主任周繼祥、前陸委會副主委張顯耀跟國台辦主任劉結一表達，不希望大陸用這種方式來對待我們中華民國台灣的所有觀光旅遊業，包括遊覽車、飯店、買賣業，都會受到很大傷害。

吳敦義強調，跟鴻海創辦人郭台銘溝通的都是副主席郝龍斌，沒有張顯耀，「怎麼會找一個不是有黨職的人去談呢？」還有人隨便講把台灣選舉的民調拿給國台辦，是真正匪夷所思的事情。

吳敦義指出，他已經在中常會宣布了，不會「換瑜」，不能重蹈2016年「換柱」的痛苦。 是否針對報導提告？吳敦義強調，如果是惡意的，妨害國民黨的名譽跟信任，當然會提告，「有人亂講話，不提告怎麼行！」

國民黨副主席郝龍斌也在受訪時表示，他是8月15日與郭台銘見面，當時見面氣氛非常好，郭也不排斥安排跟吳敦義見面，目前為止進度跟上次一樣，還沒有談定，但慢不重要，有結果最重要。

郝龍斌也說，國民黨的角度就是希望郭台銘跟國民黨合作，大家都清楚，團結都不一定贏，分裂的話，勝選的機會會相對減少。

郝龍斌強調，他沒有聽到「備胎」計畫，國民黨已經提名韓國瑜，不可能有備胎計畫，他在8月15日去見郭台銘時就是他跟郭見面，完全沒有看到張顯耀。

  • 國民黨副主席郝龍斌出席中國國民黨舉辦全國同步九三軍人節向軍人致敬活動。（記者塗建榮攝）

    國民黨副主席郝龍斌出席中國國民黨舉辦全國同步九三軍人節向軍人致敬活動。（記者塗建榮攝）

  • 中國國民黨舉辦全國同步九三軍人節向軍人致敬活動。（記者塗建榮攝）

    中國國民黨舉辦全國同步九三軍人節向軍人致敬活動。（記者塗建榮攝）

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