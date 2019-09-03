再駁「換瑜」 吳敦義：不提告怎麼行！

2019-09-03 10:34

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨陷入「換瑜」傳言，國民黨主席吳敦義今天再度高分貝否認「換瑜說」，並強調如果報導是惡意的，妨害國民黨名譽跟信任，當然會提告，「有人亂講話，不提告怎麼行！」

吳敦義今出席國民黨主辦的全國同步九三軍人節向軍人致敬活動，吳敦義受訪時被問到黨內近期的「換瑜說」表示，中國大陸宣布47個城市不讓自由行到台灣來，同時準備把乘客減百分之五十，那時候觀光旅遊界有2、3次，其中一次是所有理事長到中央黨部，表達這樣觀光旅遊事業會崩潰。

吳敦義證實：張顯耀跟劉結一談中客自由行限縮

吳敦義表示，他請國民黨大陸事務部主任周繼祥、前陸委會副主委張顯耀跟國台辦主任劉結一表達，不希望大陸用這種方式來對待我們中華民國台灣的所有觀光旅遊業，包括遊覽車、飯店、買賣業，都會受到很大傷害。

吳敦義強調，跟鴻海創辦人郭台銘溝通的都是副主席郝龍斌，沒有張顯耀，「怎麼會找一個不是有黨職的人去談呢？」還有人隨便講把台灣選舉的民調拿給國台辦，是真正匪夷所思的事情。

吳敦義指出，他已經在中常會宣布了，不會「換瑜」，不能重蹈2016年「換柱」的痛苦。 是否針對報導提告？吳敦義強調，如果是惡意的，妨害國民黨的名譽跟信任，當然會提告，「有人亂講話，不提告怎麼行！」

國民黨副主席郝龍斌也在受訪時表示，他是8月15日與郭台銘見面，當時見面氣氛非常好，郭也不排斥安排跟吳敦義見面，目前為止進度跟上次一樣，還沒有談定，但慢不重要，有結果最重要。

郝龍斌也說，國民黨的角度就是希望郭台銘跟國民黨合作，大家都清楚，團結都不一定贏，分裂的話，勝選的機會會相對減少。

郝龍斌強調，他沒有聽到「備胎」計畫，國民黨已經提名韓國瑜，不可能有備胎計畫，他在8月15日去見郭台銘時就是他跟郭見面，完全沒有看到張顯耀。

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