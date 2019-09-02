不滿傳「換瑜」 周錫瑋爆氣：綠營有要換掉蔡英文嗎？

2019-09-02 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨初選落選人周錫瑋昨（1）日陪同韓國瑜前往彰化宮廟焚香，卻聞悉外傳國民黨有「換瑜」計畫，他今（2）日在臉書開直播，憤怒地對國民黨嗆聲「換瑜就是助英當選」、「民進黨有要換掉蔡英文嗎？」

周錫瑋公開指出，「國民黨的『換柱2.0』從韓國瑜要參加國民黨的初選就已經在醞釀，但是國民黨走到今天，還要玩這個幫助蔡英文當選連任的遊戲嗎，還要再去背叛民主的初選精神嗎？」周認為此舉會讓藍粉失望，質疑「國民黨到底在做什麼？」

周錫瑋將民進黨與國民黨相提並論，砲轟藍營「民進黨有要換掉蔡英文嗎？」，周認為，「韓國瑜今天的民調會往下掉只有2個原因嘛！第一個原因就是國民黨一直要有『換柱2.0』、換瑜的計畫嘛！大家認為國民黨不團結嘛！」，他提出的第2個原因是韓國瑜遭到不實指控。

周錫瑋在直播貼文中寫道：「誰敢佈局換瑜就是助英當選，脫黨參選就是幫蔡英文當選，換柱2.0也是幫蔡英文助攻，沉痛呼籲國民黨需要真正團結，沉痛呼籲不要再私心，讓我們團結給人民看給藍軍看」。

資深媒體人黃創夏對此在臉書質疑周錫瑋的看法，黃表示，「換柱2.0」和「脫黨參選」幫蔡連任？這樣的說法才是「大錯特錯」，理由在於「當國民黨自願變成『國瑜黨』，就等於宣告蔡英文已經保證連任了」。

周錫瑋臉書全文

黃創夏臉書全文

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