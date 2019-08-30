國民黨：黨產收歸國有等於默認不當取得 無法同意

2019-08-30 13:35

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院黨產會主委林峯正近來緊咬國民黨黨產問題，國民黨今日發出新聞稿強調，該黨遵照105年9月4日全代會決議，自105年9月起已多次就黨產捐作公益的問題與黨產會秘密協商，而且相關協商文件在必要時，該黨將予以公開，但黨產會相關權責人卻堅持一定要採取收歸國有、也就是沒收充公的方式處理，如此一來國民黨不但無法釐清黨產取得的正當性、合法性，也等同默認黨產是不當取得，因此該黨無法同意。

國民黨強調，早於105年9月4日第19次全國代表大會即就國民黨清理黨產原則做成決議，「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐作公益」，全代會為國民黨最高權力機構，所作決議黨中央都須遵照辦理，不會因為黨主席的更迭，或國民黨執政，就能隨意改變。

國民黨抨擊黨產會3年多來利用民進黨挾多數暴力通過的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」授權，以行政作為霸凌司法機關權限，做成各項清算國民黨的行政處分，企圖消滅國民黨，黨產會違法亂紀的作為，無法讓人心服口服。

國民黨並指出，監察院曾就黨產條例涉及違憲事項向大法官聲請釋憲，但遭大法官以程序不符駁回，而針對黨產會所作行政處分，國民黨也強調「護憲」、「護法」、「不護產」的原則，經所有受處分人，包括國民黨、中投公司、婦聯會、救國團、中影公司、中廣公司等，向台北高等行政法院提起行政訴訟，目前已有兩組承審法官認為黨產條例涉及違憲，拒絕作為審判依據，已向大法官聲請釋憲並且受理中。

國民黨強調，按照民進政府種種將民間公益團體收歸國有的作為，欲將該黨黨產收歸國有，只不過是讓民進黨增加酬庸、大肆分官派爵的另一工具而已，該黨豈能助紂為虐。

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