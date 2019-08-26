林峯正：清查不當黨產是幫國民黨排毒

2019-08-26

國民黨應履行捐黨產做公益承諾

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會成立將屆滿三週年，黨產會主委林峯正接受本報專訪時指出，國民黨過去將「國產變黨產」，吃下很多不好東西累積毒素，黨產會清查黨產是幫國民黨排毒，國民黨應勇於反省、面對不當黨產問題，履行二○一六年黨代表大會將黨產捐做公益的決議。

黨產會從不排斥溝通

林峯正強調，黨產會從不排斥與國民黨溝通，對於不當黨產問題，國民黨主席吳敦義、參選總統的高雄市長韓國瑜，應告訴民眾，國民黨處理不當黨產態度是什麼？若國會藍營立委席次過半，未來是否會廢掉黨產條例和黨產會？撤銷所有黨產會處分，讓不當黨產恢復給國民黨繼續花用？這攸關台灣民主未來發展，國民黨須公開透明，讓社會大眾知道態度。

對於追討不當黨產的進展，林峯正表示，黨產會三年來認定國民黨及其附隨組織共六八八億元不當黨產須收歸國有，目前亦凍結救國團、中影在內一八四億元財產。

林峯正質疑，許多國民黨支持者認為不能查黨產，但黨產都是誰在用？據「政黨法」規定，政黨以後不能經營商業及不動產，黨營事業和附隨組織的財產和國民黨黨員也沒關係，幫國民黨護黨產，就不用繳黨費嗎？

「毒排完就可活跳跳」

他強調，婦聯會、救總等組織，當年為黨國執行任務，既然任務結束後，剩下的錢就應歸還國家，錢繼續留給國民黨及附隨組織，到底有何正當用途？這是長年都沒被釐清問題，「以致變成官兵在抓強盜，強盜一直跑著說，他不是強盜！」

「現在哪個政黨不是靠正當收入，惟獨國民黨在捍衛不當黨產。」林峯正表示，台灣是民主國家，政黨競爭須平等，不能繼續把持黨國體制所留資源萬年不變，國民黨吃了很多不好東西累積毒素，查黨產是幫國民黨排毒，「毒排完後就可活跳跳」。

林峯正指出，黨產會三年前剛成立時，當時國民黨主席洪秀柱在黨代表大會有決議，黨產問題處理完、支付黨工退休金外，其餘黨產要捐公益，可見國民黨不是沒有反省，「請問反省完要如何做？還是反省後只會東廠、東廠一直跳針！」

「朱立倫當黨主席時，曾將黨產歸還國家！」林峯正舉例，如果黨產都是正當來源，何必做這些動作，國民黨自己也知道這事不對。林認為，黨產處理只是一念之間，國民黨若將清理黨產視為清創、排毒，整件事就可豁然開朗。

黨產會追討不當黨產進度表

黨產會主委林峯正接受本報專訪時指出，黨產會清查黨產是幫國民黨排毒，國民黨應履行二○一六年黨代表大會將黨產捐做公益的決議。（記者塗建榮攝）

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