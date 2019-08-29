北農6大公司遍佈柯家軍 柯：要去談適不適任、哪裡做不好

2019-08-29 12:55

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市長柯文哲曾說過他最討厭政治酬庸，卻遭爆市府投資經營的台北農產運銷公司等六大公司充斥柯家軍，甚至上班時間忙柯粉俱樂部的事情，對此，柯文哲今早受訪回應，要去討論的是他們在工作的效率、能力上有沒有問題，要談適不適任、工作有哪些地方做不好，而非他認不認識他們，就算不認識他們，當市長5年也都認識了，至於要查上班有沒有打卡，就照標準作業流程去討論。

不過，台北市議員簡舒培受訪質疑，柯文哲去年11月24日連任後，把輔選幹部都放到市府有投資的公司裡，如果依柯很討厭酬庸的標準，柯粉董先生（董德堉）除了之前幫柯調Youbike到彰化，現在進到北農公司，其專業、經歷到底是什麼？我們實在不了解，柯應該講清楚說明白。

簡舒培表示，更擔心的是，柯文哲成立台灣民眾黨之後，這樣的事情會不會更嚴重，因為柯需要更多資源養更多的人，尤其民眾黨可能尚無募款能力，卻馬上要輔選，市府投資的公司，是不是從柯市長的小金庫，變成民眾黨的小金庫？這是市民跟市議員關心跟擔心的事。

簡舒培說，2014年柯在聘任各公司的專業經理人時，都可以講出個所以然來，也許他們有經歷、人脈，能說服大家，可是現在除了柯友友、柯粉的經歷，到底被派去這些公司的人、柯的支持者，有什麼專業與能力，可以為公司謀取更大的利益。

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