全程參與治安會報 韓國瑜：市府團隊被高標檢視前所未有

2019-08-28 17:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今下午全程參與治安會報，他致詞時除叮嚀市議會開議在即，回應治安議題時態度要溫和、並應迅速辦理，還提醒與會官員，現在高雄市政府團隊被「高標檢驗」，跟治安有關的議題，要特別警惕。

韓國瑜致詞彙整4個方向，首先是高市議會將在九月（九月下旬）開議，跟治安有關的議題需周延準備，回應議員時態度需溫和、且依法迅速辦理。

韓國瑜還說，其次，近期在登革熱、防颱層面，「市府團隊付出很大的努力，還有很多軍方好朋友幫忙」，但還是要請相關單位特別重視安全，尤其是住的安全。

他也強調，高雄觀光客上半年明顯成長，從住房率來看至少成長21%，但如果沒有在高雄市過夜、或者居住親朋好友家，觀光客人數遠大於21%，保護觀光客的安全，同樣是最基本的工作，請各相關單位同仁特別重視一下，要讓觀光客感受到高雄好吃好玩、且安全。

韓國瑜特別提到，現在高雄市政府團隊，可以說是被高標檢驗，市府相關局處、特別跟治安有關的，要請大家特別警惕，因為每個工作環節，都會被放大鏡來檢視，這是前所未有的。

韓國瑜解讀，從好處來想，工作能夠精益求精，另外一個角度來看，工作壓力會比較大，但不管怎麼樣，讓市民朋友能夠得到市政府各種服務，這是應該的。

將開學 韓國瑜：毒品問題堪憂

最後一點，因為九月份將開學，他非常憂慮毒品問題，根據調查資料發現，18歲以下吸毒佔吸毒人口約52%，毒品態樣更多達近340種，一般學生還沒辦法看出來是不是毒品，可能以為是水果、牙籤、郵票、泡麵、巧克力棒等。

他強調，毒品一旦從「蛋黃區」蔓延「蛋白區」、從市區到郊區、從高齡到低年齡都滲透，這個在高雄市、甚至整個台灣是不得了的事情，所以市府正全力推動三區（學校、社區、警察）結合防毒，也希望教育局、毒防局，能夠把反毒變成潮流，不管是用歌曲、舞蹈、戲劇、演講、辯論，要讓整個校園覺得，不碰毒品的孩子才是健康正常，一旦碰到毒品的同學，是會被其他朋友排斥的。

他強調，開學在即，如果沒有辦法讓各學校形成這樣一個反毒網、形成一股反毒潮流，這個毒品一旦滲透、甚至可能動搖國本。

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