韓國瑜喊給「固定薪水」 里長嗆聲：先把先前答應的事做到

2019-08-28 14:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天參加高雄市資優暨資深里長表揚大會，開出里長要領薪水支票，他說，「當官不帶長，放屁都不響」，不過今天當面嗆韓的里長莊晉勳大酸，他去年選前就不斷開支票，「先把先前答應的事說到做到」，他不認為韓能兌現這政策。

韓國瑜今天頒獎給獲獎里長，大開里長要領薪水選舉支票。他說目前服務政治中華民國最大的是總統，最小的是里長，跟民眾最親近的是里長，但奇怪的是，目前全國里長大約有6670位，有的里是100人、1000人，也有像左營一個里有4萬5千人，里長要怎麼做?其中就有很大問題，現在不面對不行。

他說，里長最大困難是沒有薪水，「當官不帶長，放屁都不響」，「當長就是有權利」，院長、縣市長、部長、水利會長、里長，帶長什麼意思？就是你有實權，你要付100%責任。

韓國瑜表示，日前全國里長代表來找他，就知道問題嚴重，里長用自己家當服務處，再賠上太太當秘書，之前全台有7個縣轄市，30萬人口怎麼解決？中壢、板橋、中和、鳳山，有些縣轄市長幹不下去了，所以立了法，7個縣轄市下有副市長，法律是死的，人腦袋是活的。

他指出，連江縣9千人有縣長、有議長、有議員、有鄉里長，現有些里都在1萬人以上，所以針對村里長整個待遇與條例，比照上述縣轄市概念，3千或5千人口以上里長要有薪水，用人頭來思考，要不然萬人里長太辛苦，一定要發薪水，他強調不是討好，而是要面對問題。

今天接受表揚的三川里里長莊晉勳曾遞交罷免連署書遭拒，他說里長確實沒有薪水，里長所領的是事務費，針對韓國瑜開支票，莊晉勳再嗆，韓國瑜從去年市長選舉前就一直開支票，「先把先前答應的事說到做到，再來講這件事」，他不認為韓會去兌現這項政策。

高雄市共有里長有891人，依據目前規定，每人每月可領4.5萬元事務補助費，但只能用於公共事務支出。

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