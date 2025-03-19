台中極樂KTV「福粒」、「火車便當」助興 被警方活逮這下慘了

業者找來越南、台灣籍小姐替酒客助興。（警方提供）

2025/03/19 11:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一間KTV暗地經營脫衣陪酒，不僅讓小姐與酒客透過擲骰子比大小賭小費，還鼓勵她們釋放「福粒」，甚至在輸掉遊戲後裸露胸部或私密部位當作「懲罰」，或是「火車便當式」磨蹭助興，現場氣氛香豔火辣，但終究還是引起警方關注突破層層防線，一舉查獲。

台中市第六警分局何安派出所近期接獲檢舉，西屯區寧夏路上一間KTV找來越南籍、台灣籍妙齡女子脫衣陪酒，為了躲避查緝設置玻璃鋼化門，防範員警突襲，然警方早已部署計畫，先假裝成顧客輕鬆進入店內，接著控制門禁，讓外圍的專案人員得以順利進入，徹底瓦解業者的「保護機制」。

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現場發現，多名陪酒小姐衣著暴露與酒客玩擲骰子互動，遊戲規則「簡單粗暴」，小姐點數如比酒客大可贏得小費，輸了就得釋放「福粒」裸露胸部或下體，而當酒客願意加碼，小姐甚至火辣跨坐在客人身上激情磨蹭，且為了刺激消費，店內大螢幕還不斷播放「主動一點」等字樣，催促小姐們更加賣力誘惑客人。

一旦遇上臨檢時，也會出現越南文「警察臨檢」、「警察來了」等字樣，通知小姐趕快轉移至其他地方躲藏；警方今天指出，發動查緝時現場瞬間大亂，陪酒小姐們驚慌四散，其中一名小姐選擇「鴕鳥戰術」，迅速鑽進更衣室床底，並用衣服、棉被把自己「掩埋」，企圖偽裝成「衣物堆」。

不過這招看似高明，卻被壓得快窒息，在挪動身體調整姿勢時竟不慎露出一截大腿！當場被員警喝斥「出來」，她才無奈爬出來大口喘氣、狼狽不堪，令人哭笑不得；全案帶回44歲劉姓女負責人及陪酒小姐共9人，詢後依妨害風化、入出國移民法、就業服務法移送台中地檢署偵辦。

分局長周俊銘呼籲，經營娛樂場所必須嚴格遵守相關法令，將持續加強巡查力度，防範類似情形再度發生，共同維護良好社會風氣與公共安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

業者以越南字卡在大螢幕播放「警察來了」。（警方提供）

警方上門查緝時，小姐們驚慌四散躲到暗門後的更衣室。（警方提供）

台中市這間平價KTV暗地經營脫衣陪酒。（警方提供）

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