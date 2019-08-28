轟黨和地方立委不相挺 李佳芬：若能重選會說NO

2019-08-28 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選接近，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜話題不斷，其夫人李佳芬近日接受周刊訪問時稱各陣營不斷攻訐、抹黑，黨和中央政府都沒人幫助韓，讓她不捨泛淚，指韓國瑜近日因市政、國政兩頭燒日益消瘦，並說「如果可以重選，對於從政之路我會說NO！」

稱市政國政兩頭燒 李佳芬：韓身形更顯消瘦

據今日出版的《周刊王》報導，李佳芬26日接受該刊專訪時，針對韓國瑜剛選上高雄市長就又跑去選總統，李佳芬說初選前確實有比較大的掙扎，因當初只是被拜託放進名單做民調，沒想到後來一路走到後來就「走鐘」，並非原本的預期。但她也認為，都上了擂台，跟韓國瑜都是抱持平常心。至於是否對「韓國瑜重返政壇」感到後悔，李佳芬則說，如果可以重選，對於從政之路會說「NO」。

針對先前傳聞，郭台銘曾答應要給一筆錢，希望韓國瑜不要出來選，李佳芬則回應，自從郭投入初選以來，韓從未與他私下碰面，稱傳聞是子虛烏有。至於當初韓當選市長後，郭台銘大手筆買芭樂相挺，李佳芬則說，當初接洽的動機很單純，並稱當時不知郭有意參與2020總統大選，完全不知郭有後面的動作。

對於近期黨內整合以及柯郭王動作頻頻等問題，李佳芬則說韓始終沒放棄希望黨內團結，對於柯郭王要如何選擇也無法左右，「或許需要給他們一些時間思考」，並稱自己常與韓開玩笑「總統跟市長也沒有什麼了不起，就是一份工作，只是兩者服務層級不一樣。」

李佳芬也說，韓在高雄很賣力地做，沒日沒夜；宣布參選總統後，黨和中央政府卻沒人幫助他，面對地方重要建設與議題，地方立委也不發聲相挺，並指控每要一個東西就會先被羞辱一頓，稱登革熱還得靠市民捐款，挨了一頓羞辱才撥過來，這些都讓韓疲於應戰力不從心，身形更顯消瘦。對於周刊詢問，「聽說韓市長這陣子又瘦了」李佳芬形容，韓腰圍小了幾吋，隨扈拉他的褲帶，他整個人都快被拉上來。

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