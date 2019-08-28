連勝文諷柯拉攏郭王是「灰太狼跟喜羊羊」 柯P酸：他還在看卡通？

2019-08-28 12:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，今傳出選國民黨內初選失利的鴻海創辦人郭台銘，定調在9月17日連署申請日的前一週以獨立身分宣布參選2020總統，並且希望找親民黨主席宋楚瑜合作，藉此吸納韓粉。對此，向來和宋楚瑜友好的台北市長柯文哲今僅說，他猜郭、宋應該也認識，不需要他特別去牽什麼線，「搞不好比我更認識」。至於是否可能納入結盟的範圍？柯則說，可以考慮喔，應該找時間去拜訪宋主席。

外傳郭台銘若當選，將以跨黨派總統的高度，吸納各方力籌組聯合內閣，柯文哲認為，也沒有什麼叫做聯合內閣，就是直其道而行，就是說該怎麼做就怎麼做。

柯指出，他在北市議會一席議員都沒有，還不是要去做事，他發現不要特別去搞政治法案、有意識形態的法案，如果是民生法案，絕大多數的議員也沒有理由去擋，所以他覺得少一點政治，多一點經濟、多一點民生，因此還把「民生第一」牌子都掛在11樓首長會報室吳三連廳。

他強調，意思就是說都討論民生法案，議會也不會去阻擋，因為他們也有選民壓力，所以就算沒有黨籍的立委，若在總統大選可以獲勝，其實北市府跟北市議會目前這種運作方式可以供參考，不要老是去搞意識形態的法案，就以民生法案為主，這樣很多衝突都少掉了。

當被問及有沒有可能親自去組閣？柯坦言目前都沒有這規劃，他的態度還是覺得說把4年任期做完才是最好的選項，「我還是這樣認為。」

媒體又問，綜合各家民調，郭台銘在台北的支持度比較高、你在南部人氣旺，兩個剛好互補？柯表示，選舉是動態的啦，這在投票之前，我每次都說，台灣已經進入極端氣候，政治有極端政治，民意如流水，我倒覺得認真的過每一天，當然我們還是有方向，剩下就是認真的過每一天、快樂的過每一天，這樣就好。

媒體最後追問，國民黨中央委員連勝文批評他拉攏郭王是「灰太狼跟喜羊羊的故事」，原本已經舉步要走的柯文哲竟1秒轉身又回到聯訪點笑說：「哈哈哈，這個來來來，這個齁，我已經脫離看卡通的年紀很久了，現在連勝文還在看卡通嗎？哈哈哈哈哈哈哈」。

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