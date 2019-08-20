辦課綱說明會藍營質疑教部介入輔選 林俊憲反批：烏龍指控

2019-08-20 14:28

〔記者王俊忠／台南報導〕對於台南市議會國民黨團今天召開記者會指控民進黨立委林俊憲舉辦2019年課綱說明會是教育部在為立委輔選之舉。林俊憲駁斥指，舉辦課綱說明會與民眾直接溝通，本來是件天經地義、再正常不過的事，不只有民進黨立委辦，國民黨立委柯志恩、林奕華也都在選區辦2019年課綱說明會，完全沒有教育部幫立委輔選這事，國民黨南市議員今天指控完全是「烏龍且搞笑」，等於被國民黨立委自家人瘋狂打臉。

林俊憲痛批台南市議會國民黨團為了選舉喪失人性，置家長、教師與學生對2019課綱的疑問於不顧，「開記者會前，連基本資料都沒收集」，渾然不知道全國立委、不分黨派，都在對民眾說明新課綱。南市國民黨團在記者會中，竟威脅要杯葛台南市府教育相關預算，「這等於是南市議會國民黨團公開宣布要傷害全台南的孩子」。

林俊憲表示，2019年課綱即將上路，許多教師、家長對於課綱內容仍有疑問，向立委辦公室尋求協助，立委因此舉辦說明會。原本充滿美意的說明會被選舉抹黑，台南教育預算更是遭到杯葛，且「全國只有台南的國民黨團在吵，還威脅要傷害基層教育，真的是丟台南人的臉」，奉勸國民黨多做實事，別成天只想搞政治鬥爭，請多跟他們自己黨內的優秀同志學習，為選民的需求而服務，不要為了選舉來惡鬥。

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