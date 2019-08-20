南市108課綱說明會 藍營砲轟教育部行政介入輔選

2019-08-20 12:39

［記者劉婉君／台南報導］立委林俊憲辦公室與教育部明天將在台南市南區日新國小舉辦「108年課綱說明會」，引發藍營不滿，砲轟教育部為林俊憲輔選，政治進入校園，違反行政中立，要求司法單位介入調查，同時要求台南市長黃偉哲道歉。

記者二度打電話給林俊憲，但均無人接聽，目前尚未無法得知回應。而林俊憲日前的採訪通知上指出，因108年新課綱即將上路，呼應眾多家長需求，邀請教育部南下召開課綱說明會，站在教育第一線，針對國中教育會考素養導向命題、大學考招連動等主題，詳細為家長們解惑。

台南市議會國民黨團今天上午召開記者會，發言人王家貞指出，民進黨籍立委林俊憲將於21日下午舉辦課綱說明會，宣傳海報上寫的主辦單位卻是林俊憲辦公室在前、教育部在後，「這不是政治輔選，什麼是政治輔選？」

國民黨團表示，過去國民黨執政時，民進黨要求政治退出校園，每次選舉也都說行政中立，同為立委參選人的蔡育輝及林燕祝，都有因參選人身分，在出席活動時要求要脫掉競選背心，或是拒絕出借活動中心，林俊憲卻可以在學校舉辦活動，質疑民進黨掛羊頭賣狗肉，民主政治應公平競爭、一視同仁。

校方及台南市教育局表示，該說明會是教育部主動發文，因108課綱為教育政策，以地方政府的立場，會盡量配合。

不過，當議員們看到教育部國教署發文主旨為「轉知立法委員林俊憲國會辦公室辦理」等字時，更怒罵「太荒謬」，痛批教育部是讓政治進入校園的幕後操盤手，行政介入選舉，要求檢調單位介入調查教育部是否有不當輔選，經費核銷更要監控。

國民黨團要求取消該場在校園內的活動，否則明天將到現場抗議，請林俊憲懸崖勒馬；而市長黃偉哲對重要的教育政策，未辦理說明會，反而要立委來辦，太被動，也應該公開說明並道歉。

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