韓國瑜上任半年問題一大堆 他：還能相信可領導台灣？

2019-08-17 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕前藍委陳宏昌、前高雄縣長楊秋興接連指控國民黨總統參選人韓國瑜「吃喝玩樂、抱女人」、「小三、夜店是進行式」，讓韓國瑜的形象越來越糟。對此，民進黨立委林俊憲質疑，韓國瑜半年多市長任期爆發這麼多問題，台灣人還能相信他足以領導台灣四年嗎？

韓國瑜先是被前藍委陳宏昌質疑，指國民黨「為何提名一個整天打麻將、吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」隔沒幾天楊秋興也在臉書爆料指，「韓國瑜還有更大的未爆彈，北農時期採購案、選舉undertable（檯面下）的捐款、會計師簽證的選舉經費，內行人都很清楚，監察院申報單據都已握在民進黨手中，單據申報都確實嗎？這可能還是刑事責任呢？」

「今天跳出來指責韓國瑜的人，都曾是韓國瑜最親近的人！」林俊憲在臉書表示，韓國瑜從國民黨總統初選勝出並獲提名後，他的身分已不只是高雄市長，更是總統擬參選人，自然會受到更嚴格的檢驗；民眾除了關心他的政策願景外，也在乎他的道德言行是否足以領導這個國家。

林俊憲說，但自初選以來，台灣民眾看到的都是什麼樣的新聞？喝酒、違法農舍、整週遲到、多次說謊被打臉，施政藍圖卻完全看不到；更重要的是，跳出來指責的人，都曾是韓國瑜親近的人。

林俊憲質疑，因為暸解而選擇離開，連曾經親近、暸解韓國瑜的人都看不下去，「僅僅半年多的市長任期就已經爆出這麼多問題，我們還能相信他足以領導整個臺（台）灣四年嗎？」

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