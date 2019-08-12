竹市首個「雙語教育」課程 體育、家政採全英語教學

2019-08-12 21:05

［記者洪美秀／新竹報導］108新課綱9月上路，新竹市府教育處除增加資訊與生活科技類師資，也鼓勵各校推動校本課程，其中新科國中將成立竹市第一個「雙語教育試辦課程」，率先在童軍課及體育課採雙語教學，由外師協同教學，上課採全英語，未來也將推動校內三分之一課程都採全英語上課，讓國中生提早與國際接軌。

市府教育處表示，這項「雙語教育試辦課程」計畫，是以學校每週有6堂彈性課程做規劃，由學生以選修方式上課，教育處除補助新科國中所需師資與課程相關規劃經費，這也是竹市第一個在國中試辦「雙語教育」計畫的學校，是竹市108新課綱的亮點計畫，更是竹市推動雙語教育實驗學校第一步。

教育處表示，這項雙語教育實驗計畫也是市議員李妍慧與劉崇顯在市議會提案後，由教育處與新科國中規劃，會選新科國中做雙語教育的試辦學校，是因新科國中在此領域已有基礎，包括學校老師早在幾年前就帶領學生前往新加坡進行全程英語交流與教學，校內也規劃類似全英語教學環境，今年學校將率先以綜合課程的童軍課、家政烘焙課及體育課做為雙語教育的試辦課程。

從今年新學年度開始，新科國中學生上體育課或童軍課、資訊課及英語課，都可有台師及外師一起雙語教學，除上課全程用英語，也規劃用英文書寫學習回饋單或心得感想等，而終極目標是朝全校三分之一課程都採全英語授課環境，提供學生與國際接軌的雙語教育環境，提昇學生的國際視野與競爭力。

竹市除推動雙語教育試辦課程的亮點計畫，也已擴充補足各校電腦與資訊設備，更補齊資訊與生活科技領域師資，要讓學生面對108「STEAM」新課綱，學習力更提昇。

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